傅聰：中俄合作無上限　中歐同樣如此

中歐關係近日出現波瀾，中國駐歐盟使團團長傅聰近日接受內媒專訪，談及歐盟謀求戰略自主、烏克蘭問題上中歐的溝通以及中方立場等多個話題，於周一（24日）刊出。他表示，中歐關係是多面向的，不是單一議題的；中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題綑綁。他強調，中俄合作是「無上限」的，中歐同樣如此。

對於中俄關係「無上限」的說法，傅聰表示歐方應正確理解，中國一貫堅持在和平共處5項原則的基礎上跟各國發展友好合作關係，也始終認為各國友誼與合作是無止盡的，不應該人為設限。他提醒，要對利用中俄關係挑撥中歐關係的圖謀保持警惕，批評一些國家、一些人士反覆編造炒作所謂中國「事先知情」、中國提供武器等虛假訊息，為了造謠抹黑中國、挑撥中國跟其他國家關係，實現其不可告人的目的。

傅聰表示，舉辦新一次中歐領導人會晤是今年中歐雙方最重要的政治議程，目前雙方正加緊對接，積極推進各項籌備工作。他又指，雙方要以建設性態度加強溝通協商，秉持正確認知，妥善管控分歧，保持中歐關係沿正確的軌道向前發展。