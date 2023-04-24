CIA被指阻女職員舉報職場性侵　眾院委員會調查

美國眾議院情報委員會自今年1月起先後收到至少3名中央情報局（CIA）女性職員的求助，指控CIA阻止女員工舉報職場性騷擾或性侵事件。委員會介入調查，主席特納去信CIA局長伯恩斯要求協助調查，對方承諾全面配合。

其中一名女事主的代表律師卡羅爾（Kevin Carroll）近日向美媒透露，他的當事人稱過去10年間有最多54名CIA女職員被同事性侵犯或騷擾，局方都處理不當，是「CIA的Me Too時刻」。委員會於1月收到一名CIA女員工投訴有男同事侵犯及多次企圖強吻她，她向CIA多個部門報告事件，但局方沒有採取行動，更警告她若向執法部門報案，將不再保護她，亦有機會斷送事業。卡羅爾稱，CIA威脅向國會投訴的女性會有不利後果。

CIA一名高級官員否認局方試圖阻止相關女性接觸國會，亦已把涉及刑事的不當性行為轉介執法部門。CIA發言人索普（Tammy Kupperman Thorp）指不會容忍局內有性侵或性騷擾行為，局長和高層領導已與職員會面了解，會採取果斷行動，並已成立辦公室處理性侵事件，決心協助情報委員會的調查。