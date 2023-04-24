俄黑海艦隊在克里米亞遇無人機襲擊　無損毀報告

俄佔克里米亞半島塞瓦斯托波爾的地方首長拉茲沃扎埃夫（Mikhail Razvozhaev）周一（24日）表示，俄羅斯黑海艦隊於當日凌晨遭遇無人機攻擊，沒有損毀報告。

拉茲沃扎埃夫在通訊應用程式Telegram聲稱有無人機攻擊位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊，俄軍摧毀一架水面無人機，另一架則自爆，沒有造成損毀。網傳片段可見，克里米亞於黑夜中發生爆炸，火光從遠處可見。塞瓦斯托波爾是黑海艦隊的主要基地，俄方過往多次指控烏克蘭試圖用無人機襲擊該市。

另一邊廂，俄烏兩軍在鳥克蘭東部戰略重鎮巴赫木特的戰鬥持續，俄羅斯國防部周日（23日）公布在當地的進攻有進展，部隊控制了西部地區的兩個街區，空降部隊正增援北部和南部的俄軍。烏克蘭陸軍司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則在Telegram上傳相片，可見他在研究一幅地圖，描述寫着「巴赫木特前線，我們持續防守」，烏軍打擊敵人並繼續守住戰略路線。烏克蘭總統澤連斯基重申不會放棄巴赫木特，一旦棄守就會擴大前線，讓俄軍和瓦格納僱傭兵集團有機會奪取更多烏克蘭土地。