3年來首次　澳洲工商代表團今起訪華5天

內媒周一（24日）報道，一個由15名澳洲企業高層和地方政府官員組成的商業代表團，周日（23日）啟程前往中國香港、深圳、天津和北京，展開5天訪華行程。澳洲中國工商業委員會（ACBC）組織今次商業代表團，是3年來首個在澳洲政府支持下訪華的代表團。分析指，此行是北京和坎培拉外交關係解凍的最新迹象。

ACBC主席奧爾森接受內媒訪問時表示，此次行程有兩個關鍵任務，第一是希望通過簡報和實地考察得到一手資訊，讓澳洲工業界了解中國向高質量發展轉型背景下的機遇；其次是希望此行向中國商界釋放明確信號，澳洲商界正尋求新貿易和投資機會，在更多領域與華開展合作，特別是在共同的零碳排放道路上。

訪問團成員來自不同領域，包括金融服務、醫療保健、採礦、通訊等。首站是香港，雙方將就香港在粵港澳大灣區中扮演的角色等問題交流，訪問團另參觀香港科學園；其後前往深圳，和廣東省政府交流；再訪問天津經濟技術開發區，探討澳洲在中國減排「3060目標」方面的合作機會；最後到北京，與專家就創新創業和合作機會對話。