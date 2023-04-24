歐洲去年軍費開支急增　創冷戰以來最高紀錄

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（24日）指出，歐洲在2022年的軍費開支創紀錄式增長，在俄羅斯去年2月揮軍烏克蘭後，達到了冷戰以來最高水平。歐洲軍費激增下，也讓全球軍事支出連續8年創下新高紀錄。

在2022年，全球軍事開支達到2.24萬億美元（約17.47萬億港元），佔世界國內生產總值的2.2%。歐洲去年的軍事開支總額為4,800億美元（約3.74萬億港元），過去10年來已增加三分之一，而這一趨勢預計未來10年將持續並加速發展。

數字顯示，歐洲在去年的軍費開支較前年多13%，而這數字仍未考慮到急增的通脹率，意味實際支出甚至更高。僅烏克蘭的軍事支出已增加了7倍，達到440億美元（約3,432億港元）。另估計顯示，俄羅斯去年的軍事支出增加了9.2%。

美國繼續是全球軍事支出大國，去年軍費開支達到8,770億美元（約6.84萬億港元），佔全球軍事開支的39%、也是全球軍事支出排名第二大國中國的3倍之多。另外，美國眾議院軍事委員會上周二（18日）質詢美國國防部，提到美軍在開發高超音速導彈與高超音速導彈攔截系統仍然落後於中國。