傳烏軍在赫爾松第聶伯河東岸建據點　設穩定補給線

美國智庫「戰爭研究所」上周六（22日）發表俄烏戰事戰況評估，引用多名俄羅斯軍事博主的資料分析指出，烏克蘭部隊已在烏克蘭南部赫爾松州的第聶伯河流域東岸建立據點，但未知規模或用意。分析相信，建立類似陣地意味烏軍預告多時的春季反攻已經開始。

報告指，一名俄羅斯軍事博主於上周六發布地理圖像，顯示烏軍在赫爾松市西南方7公里的奧萊什基北部第聶伯河岸邊建立陣地，並推進到鄉鎮的北部外圍位置及赫爾松市南方10公里的達基以西。俄軍或已失去部分據點的控制，而烏軍在第聶伯河東岸建立陣地數周，已有穩定補給線，並定期進行出擊。另有軍事博主指出，俄軍不再控制第聶伯河三角洲小島，反映烏軍在該處取得進展。分析相信，俄軍有可能優先維持奧萊什基和新卡夫霍夫等城市地區的防守，所以第聶伯河三角洲無人看守。

網上亦流傳上周二（18日）記錄的畫面，可見烏軍從第聶伯河東岸兩棲登陸，在赫爾松以東建立第一個橋頭堡。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）拒絕評論報告，但強調基於作戰和安全理由，無法揭露在第聶伯河三角洲的軍事行動細節。她指，前線穿過一條寬闊的滔滔大河，必須克服像第聶伯河這樣的障礙，而這是非常艱難的工作。俄羅斯扶植的赫爾松佔領區首長薩爾多（Vladimir Saldo）否認烏軍已經在第聶伯河東岸建立據點，堅稱俄軍仍全面掌控當地。