波羅的海3國召見中國代表 強調過往是遭非法佔領

中國駐法國大使盧沙野稱前蘇聯加盟共和國在國際法不具有效主權國家地位，引起強烈反彈。波羅的海3國分別召見中國代表，強調過往是遭前蘇聯非法佔領，且在此期間從未喪失主權國家法理地位。

立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞3個波羅的海國家提醒中國代表，中方曾在歷來各項官方文件和聲明承認波海3國的主權國家地位以及克里米亞是烏克蘭領土一部分。

愛沙尼亞外交部指出，周一（24日）要求被召見的中國駐愛國臨時代辦孟建華說明為何盧沙野有此言論，並指出就算盧沙野僅是表達個人立場，他仍具中國官方代表身分，希望中國官方代表未來不會再有類似說法。

愛沙尼亞外長薩克納指，盧沙野的說法與事實不符：根據國際法，愛沙尼亞自1918年起即為主權國家，此外，薩克納提到，中國1994年宣布接受布達佩斯安全保障備忘錄約束並向烏克蘭提供核安全保障時，即重申支持維護烏克蘭主權和領土完整，克里米亞是烏克蘭一部分。

立陶宛方面，外交部召見中國駐立國臨時代辦曲柏華，強調波海3國遭前蘇聯非法佔領的歷史，指出盧沙野的言論不僅扭曲歷史，也侵蝕中華人民共和國與立陶宛1991年9月14日建交公報相關條款。此外，立陶宛外交部提到，同樣在1991年，中國即與國際社會一致承認克里米亞是烏克蘭一部分。

拉脫維亞外交部同步召見中國駐拉國臨時代辦宋丹卉，要求對盧沙野的言論提供說明。