辛偉誠涉無申報妻子持股利益　國會專員擴大調查

英國國會道德準則專員正調查首相辛偉誠涉嫌沒有申報其妻穆爾蒂（Akshata Murty）在一家育兒公司持有股份，而該公司受益於近期一份預算案。道德準則專員網站周一（24日）顯示，調查專員已擴大針對辛偉誠的調查範圍。

調查專員於本月13日啟動調查，懷疑穆爾蒂涉嫌利用職務之便向有持股的育兒公司Koru Kids輸送利益，而辛偉誠沒有申報穆爾蒂持有Koru Kids股權，涉違國會議員行為守則第6條。財政部上月推出一項為英國育兒公司提供財政補貼的試行政策，但不是所有公司都有資格獲得補貼，必須通過財政部審核和認可，而Koru Kids不僅通過審核，亦獲批兒童機構代理注冊資格，能取得1,200萬英鎊（約1.18億港元）資金。在調查公開時，首相發言人證實穆爾蒂與Koru Kids有關，而她已上報在公司的股權。

調查清單顯示，專員在上周四（20日）擴大調查範圍，懷疑辛偉誠違反國會議員行為守則第13條，即國會議員不應披露專員的任何調查細節。