美菲巴士古島演習　模擬防衞巴士海峽

美國和菲律賓於本月11日至28日進行規模歷來最大的「肩並肩」聯合軍演，並於周日（23日）起一連兩日在距離台灣南部僅160公里的菲律賓巴坦群島省巴士古島演習，該處位於戰略海事通道巴士海峽。

約200名美國海軍陸戰隊和陸軍，聯同菲律賓海軍陸戰隊在巴士古及其附近兩個島嶼演習，展示美軍能支援菲律賓防衞，從遠距離運用高機動性多管火箭系統（HIMARS）打擊陸上和海上目標。本周稍後，美菲軍隊將演習利用HIMARS擊沉位於菲律賓西岸對出海域的一艘靶艦，退役菲律賓少將帕迪利亞（Restituto Padilla）指出演練將反映在台灣南部附近航行的中國船隻可能容易被擊沉，讓中國更難圍堵或攻打台灣，而從巴士古及附近島嶼發射HIMARS，射程可覆蓋整個巴士海峽。他補充，誰控制了巴士海峽，誰就擁有非常戰略性的咽喉要道。

巴士海峽是連接菲律賓海與南海並位處台灣本島與巴坦群島之間的海峽，是連通太平洋與南海的重要國際水道，也是西太平洋一個具有重要戰略意義的海域，海峽平均寬度約185公里。中國解放軍海軍可通過巴士海峽航行到台灣東部海域和太平洋，同時該海峽是美軍從關島經海、空向台灣派兵的最直接接入點，而巴士古等島嶼可作為美軍在台灣爆發衝突時的補給點。