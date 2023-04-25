台敦睦艦隊結束訪問帛琉　回程時或赴南沙東沙演習

台灣海軍自2020年因爆發新冠疫情暫停遠航，相隔3年，本月派出2023年敦睦遠航訓練支隊恢復赴友邦訪問，日前已結束到帛琉的訪問，將繼續前往下一個友邦。台媒周二（25日）報道稱，在完成既定友邦訪問計劃之後，敦睦艦隊返航時將分別前往南沙及東沙海域，聯同駐當地海巡部隊舉行衞疆操演。艦隊預計於5月中旬返台。

報道稱，2023年敦睦遠航訓練支隊由3艘艦艇組成，分別為承德號導彈巡防艦、班超號導彈巡防艦，以及磐石號油彈補給艦；支隊長為海軍少將朱惠民。該遠航訓練支隊於今年3月在台灣各大港口開放參觀，並在休息整補之後，隨即展開友邦訪問計劃行程。據台灣駐帛琉大使館發出的新聞訊息指出，2023年敦睦遠航訓練支隊於上周一（17日）至周三（19日）訪問帛琉，期間受到當地政府民眾及台灣旅帛僑胞熱烈歡迎，過程順利圓滿成功。當地媒體報道稱，這是台灣敦睦艦隊第16次到訪。

報道指出，敦睦艦隊歷年在結束友邦訪問行程準備返台之前，都會到位於南海的南沙太平島，以及東沙島海域巡航，而艦上官兵和隨行的軍校畢業生期間會登島與駐守的海巡官兵交流，或展開聯合操演，展現對守護東沙丶南沙主權的決心。