美對中朝展核威懾　戰略核潛艇抵關島

北韓試射新型固體洲際彈道導彈、中國試驗陸基中段反導技術後，美國國防部周二（25日）發放的照片顯示，一艘配備核導彈的戰略核潛艇上周二（18日）抵達西太平洋戰略要地關島，聲稱此舉是持續向印太地區盟友提供延伸威懾。

美國國防部表示，俄亥俄級戰略核潛艇緬因號在關島海軍基地進行後勤停留，駛入基地時獲得MH60S直升機在空中護航。美國國防部指，這個後勤停留反映美國對印太地區的決心及承諾，除了向盟友提供延伸威懾外，亦展示美國潛艇部隊的靈活性、生存能力、戰備狀態、能力。緬因號以華盛頓州基策普—班戈海軍基地為母港，搭載的潛射彈道導彈為美國提供最具生存能力的核威懾力。

美國現役14艘戰略核潛艇均是俄亥俄級，每艘設計搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制現時最多搭載20枚導彈。為了使戰略可用性最大化，每艘潛艇由兩組船員輪流操作，每次出海77天。美國正在建造新一代哥倫比亞級戰略核潛艇，它是海軍首要採購項目，預料2027年開始陸續交付，最終取代所有俄亥俄級戰略核潛艇。

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