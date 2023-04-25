美軍測試洲際導彈　罕有公開發射程序

美國空軍上周三（19日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚民兵3型洲際彈道導彈，發射指令由海軍一架有「末日飛機」之稱的E6B指揮與通訊中繼飛機發出。軍方周一（24日）罕有公開人員在該架核武指揮飛機，插匙啟動發射導彈程序的畫面。

該架E6B指揮與通訊中繼飛機配備空中發射控制系統，可以從空中向地面的洲際彈道導彈傳達發射指令；參與今次試射的空軍第625戰略作戰中隊人員，插入兩條鎖匙啟動發射程序。該系統是美國陸基洲際彈道導彈唯一可以存活的後備發射能力，不但加強民兵3型洲際彈道導彈的殺傷力，並大大增加美方核武部隊的威懾價值。

美國平均每年4次試射洲際彈道導彈，每次提前5年預先安排；導彈從3個隸屬於空軍全球打擊司令部的導彈聯隊隨機取出，並運往范登堡太空軍基地進行測試發射，旨在盡可能在接近作戰環境下測試及評估洲際彈道導彈系統。E6B指揮與通訊中繼飛機由波音707飛機大幅度改裝而成，主要負責通訊中繼及擔當戰略空中指揮所。

除了向陸基洲際彈道導彈傳達發射指令外，E6B指揮與通訊中繼飛機也可以在特定情況下，遙距發射這些配備核彈頭的導彈，同時能夠與戰略核潛艇通訊，向對方傳達發射搭載核彈頭的潛射彈道導彈，意味它可以操控美國陸基及海基核威懾力量。