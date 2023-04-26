模仿BTS智旻整容12次　加國22歲男演員客死南韓

加拿大一名22歲男演員為讓長相更貼近南韓樂隊防彈少年團（BTS）成員智旻（Jimin），過去一年不惜花費22萬美元（約172萬港元）接受12次整容手術。他周日（23日）上午因手術併發症，在南韓一間整容醫院去世。

男演員科盧奇（Saint Von Colucci）2019年從加拿大移居南韓，並成為娛樂公司練習生，從事演藝及音樂創作等工作。雖然科盧奇身高6呎及擁有金髮碧眼，但他在南韓發展並不如意。宣傳公關布萊克（Eric Blake）表示，科盧奇對自己的外表和沒有安全感，認為西方長相在南韓備受歧視及難以找到工作，因此接受整容手術，包括下頜、面部拉皮及眼部拉皮等。

科盧奇為將方臉型改成「V」型臉，去年11月在知曉手術風險後，仍選擇在下頷部位植入填充物，隨後引發感染，他上周六（22日）再度前往整容醫院移除填充物，卻因手術併發症在術後數小時後死亡。科盧奇去年6月起花了半年拍攝韓劇《漂亮的謊言》，他在劇中飾演一名國際學生。劇集原定本年10月在美國播出，未料科盧奇在播出前身亡。