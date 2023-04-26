客機引擎冒火照飛　杜拜航空稱遇鳥擊遭質疑

阿聯酋杜拜航空一架客機周一（24日）晚間從尼泊爾起飛不久，其中一個引擎突然冒出猛烈火光。客機之後一度在2.8萬呎高空盤旋，機組人員評估決定按計劃飛行，客機最終安全降落杜拜。杜拜航空表示，引擎因鳥擊起火，惟尼泊爾民航局周二（25日）禁止航空公司高層人員進入機場，指控他們散布誤導資訊。

事發客機航班編號FZ576，機型為波音737。它從尼泊爾加德滿都特里布萬國際機場飛往杜拜國際機場，機上約載有167名乘客。客機於9時20分起飛時引擎突然冒出火光，從機艙內和地面均清楚可見。機艙內更傳出連串短促爆炸聲，有乘客驚呼。客機一度在加德滿都以西地區上空盤旋，機師當時向地面控制中心回報稱，問題已解決並準備前往目的地，至周二凌晨零時11分降落杜拜。

杜拜航空發言人指客機引擎被鳥類擊中後，機組人員判斷情況後決定繼續行程，並強調把乘客和機組人員安全放在首位，對乘客帶來任何不便致歉。尼泊爾民航局之後證實，禁止杜拜航空加德滿都機場經理和尼泊爾國家經理進入機場，指控他們散布有關上述客機意外的誤導資訊。尼泊爾民航局發言人證實正展開調查，並質疑杜拜航空所指意外由鳥擊引起，但機師沒有相關報告及沒有證據，杜拜航空暫未回應媒體查詢。