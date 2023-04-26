習近平與澤連斯基通電　中方將派特別代表訪烏

中國國家主席習近平周三（26日）下午應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，為兩人自俄烏戰爭爆發後首次通電話。習近平指出，中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力，並派中國政府歐亞事務特別代表赴烏等國訪問。

習近平指出，他讚賞澤連斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。他強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。

澤連斯基表示，烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。