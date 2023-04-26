美菲軍演擊沉靶艦　北京斥加劇緊張

美國和菲律賓繼續在南海舉行年度肩並肩軍事演習，周三（26日）在呂宋島對出海域擊沉一艘靶艦，展示強大火力。中國外交部發言人毛寧同日在例行記者會指出，中方一貫認為國家間的防務應當有利於維護地區的和平穩定，不應當加劇緊張局勢，不應當破壞地區國家間的互信，更不應針對任何第三方。

呂宋島距離台灣只有約452公里，反艦演習地點位於菲律賓領海，菲律賓總統小馬可斯首次到場視察演習。美軍出動F35隱形戰機、F16戰機、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）及AH1眼鏡蛇直升機，菲律賓則派出FA50戰機，配合艦載及岸上火炮，最終成功擊沉靶艦。它是一艘美國二戰退役護衞艦，其後贈予菲律賓。演習期間，小馬可斯更登上一輛HIMARS發射車。

美國太平洋海軍陸戰隊司令朱爾尼（William Jurney）在聲明中表示，周三的訓練提高演習真實和複雜程度，是美菲兩軍共同關注優先事項，雙方正共同加強在所有領域的全方位軍事行動能力。美菲年度肩並肩軍事演習將於周五（28日）結束，出動逾1.76萬名軍人，創下30多年來最大規模。