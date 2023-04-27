瞞參與華千人計劃　前哈佛教授軟禁半年

美國前哈佛大學教授利伯（Charles Lieber）因隱瞞自己曾參與中國的「千人計劃」被判罪名成立，根據法官周三（26日）的判刑，利伯須在家軟禁6個月。

利伯是知名納米科學家，曾擔任哈佛大學化學系主任，他已在2021年11月被定罪，波士頓聯邦區域法官佐貝爾（Rya Zobel）周三宣判刑罰，判處利伯監禁兩日，此刑期他已在被捕後服刑完畢，即利伯毋須入獄；此外，利伯還被判兩年的獄後監督，其中6個月要在家中軟禁，還須支付5萬美元（約39萬港元）罰款，並向償還3.36美元（約26.2萬港元）予美國國稅局。

利伯被指向美國政府隱瞞他在中國「千人計劃」中扮演的角色，以及與武漢理工大學的關係，還被指控提交虛假的所得稅申報表。美國司法部稱，利伯於2011年成為武漢理工大學的「戰略科學家」，之後至少從2012年到2015年成為「千人計劃」的參與者，並在這3年年間獲取武漢理工大學每月5萬元（約39萬港元）報酬和15萬元（約117萬港元）生活費。檢察官曾要求法官判處利伯入獄90天、一年獄後監督和15萬美元罰款（約117萬港元），但辯方律師指利伯已「名譽掃地」，而且身患無法治愈的癌症，請求法官不要判利伯入獄。