赴烏克蘭與俄軍作戰　日本漢乏軍事經驗充步兵

日本一名男子曾在烏克蘭東部地區的塹壕，與俄軍作戰長達7個月。他日前在基輔接受共同社專訪，稱約有10名日本人自願赴烏參戰。由於他沒有遠距離狙擊及操作迫擊炮技術，只能作為步兵頂在前面。他透露，在300多人的部隊中約3成人缺乏戰鬥經驗。

專訪於周二（25日）公開，26歲受訪者來自東日本地區，赴烏前沒有告知親友。他高中畢業後在建築工地工作，從沒有碰過槍械。俄烏衝突爆發約3個月後，他便來到烏克蘭，當時不清楚如何參軍和所屬部隊等具體情況，於是根據社交網站其他日籍志願軍的線索，加入烏克蘭領土防衞部隊下轄的外國人部隊。他於去年6月下旬在哈爾科夫州伊久姆近郊一個據點，以步槍試射3、4槍便送往前線，在森林挖洞躲藏監視俄軍。他期間與同袍輪流進入塹壕，曾一呆就是10天以上，渴了就用T恤過濾附近的河水飲用。

受訪者每月能領到40萬至45萬日圓（約2.34萬至2.63萬港元），薪酬高於後方支援部隊。他強調生死全憑運氣，不擊斃敵人便會遇害，因此毫不猶豫向俄軍開槍，亦不會有罪惡感。他去年10月轉戰頓涅茨克州，在巴赫木特北部活動，今年1月下旬短暫離開部隊後重返烏克蘭。對於私自赴烏參戰觸犯日本私戰預備和陰謀罪，受訪者指毫不在意，聲言再次赴前線戰鬥。他稱參戰理由並非仇恨俄羅斯或同情烏克蘭，而是因為得知有婦女兒童受到屠殺。