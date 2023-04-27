首批678人登上中國軍艦　由蘇丹抵達沙特

中國海軍派出052D型導彈驅逐艦南寧號、903型綜合補給艦微山湖號，緊急撤離在蘇丹中國公民。首批撤離的678人於周四（27日）早上10時許，安全抵達沙特阿拉伯吉達港。繼2011年利比亞行動和2015年也門撤離行動後，中國海軍第三次派軍艦執行海外撤離任務。

南寧號及微山湖號本來執行海軍第43批護航任務，兩艦臨時組成162編隊，攜帶艦載直升機一架及幾十名特戰隊員，共490多名官兵執行蘇丹緊急撤離任務。南寧號於周三早上8時半左右提前抵達蘇丹港，靠泊22號碼頭泊位。南寧號舷梯架好後，多名艦員迅速沖向碼頭，用隔離帶拉起安全警戒區域，並設立集結、登記、安檢、登艦等地點，特戰隊員同時迅速在各個陣位點持槍警戒。微山湖號於一小時後停靠在21號碼頭泊位，官兵隨即在碼頭開始佈設安全警戒區域，並準備安檢器材。

首批批准備撤離人員於同日下午4時40分乘多輛大巴陸續抵達，他們在中國駐蘇丹大使館工作人員和各艦官兵的引導，在碼頭集結區排隊及等待登記安檢，並逐一登艦。當最後一人登上軍艦後，兩艦依次離港。完成首批人員撤離後，兩艦再次奔赴蘇丹港，執行後續接運任務。