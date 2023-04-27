天文研究新成果　首次拍到M87黑洞全景圖

國際學術期刊《自然》周三（26日）公布，天文學家首次拍到M87黑洞陰影及其周圍環狀結構和強大噴流，圖像首次表明中央超大質量黑洞附近的吸積流與噴流起源之間的關係。觀測還揭示M87黑洞更多細節，有助更全面了解黑洞周圍的物理過程。

事件視界望遠鏡合作組織於2019年首次發布M87黑洞圖片，它距離地球約5,500萬光年，質量約為太陽65億倍，它的核心區域存在一個陰影，周圍環繞一個新月狀光環。本次研究由中國科學院上海天文台研究員路如森領導的國際研究團隊負責，他們利用全球毫米波甚長基線干涉測量陣列（GMVA），聯合阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列（ALMA）和格陵蘭望遠鏡（GLT）觀測。

路如森表示，過往曾在單獨的圖像中分別看到黑洞和噴流，今次則是在一個新的波段拍攝黑洞和噴流全景圖，可以看到噴流是如何從中央超大質量黑洞周圍的環狀結構中出現。他又指，雖然黑洞以吞噬附近物質而聞名，但它們亦會發射強大噴流到星系之外。天文學家一直希望弄清相關現象成因，包括黑洞周圍複雜的物理學、噴流如何發射和加速，以及物質流入黑洞和物質流出之間的關係。