美阻韓自行核武裝　允增核規劃發言權

《華盛頓宣言》被視為美國回應南韓國內訴求，增加韓方在美方針對朝鮮半島的核規劃之發言權，壓制有關南韓自行核武裝及重新部署戰略核武的輿論。惟美國恢復向南韓派遣戰略核潛艇，很可能產生反效果令北韓反應更強烈。

南韓傳媒提到，南韓愈來愈多人擔心美國不會冒着承擔損失的風險，保護韓方免受北韓核威脅，因此在總統尹錫悅去年就任後，國內輿論傾向支持自行研發核武，甚至進一步要求美國再度部署戰術核武。今次美韓兩國成立核諮詢小組，不但減輕北韓核威脅帶來的安全擔憂，亦可以就美方在朝鮮半島核運用的情況傳達韓方立場。然而，核武使用的決定權由美國掌握，南韓有多少立場最終獲得採納是未知之數。

美國近年向南韓派遣的戰略武器可說是五花八門，包括航空母艦打擊群、隱形戰機、超音速轟炸機、戰略轟炸機、攻擊核潛艇、巡航導彈核潛艇，雖然大部分都沒有投射核武的能力，但每次現身南韓訪問或演習都必定引起北韓強烈抗議。值得留意的是，美國公布恢復向南韓派遣配備核導彈的戰略核潛艇前，美國軍方已經事先披露其中一艘一周前現身西太平洋戰略要地關島，可以預視北韓的反應只會更激烈。

《華盛頓宣言》亦提到美韓同盟「聯合執行及規劃南韓常規力量支援美國核行動」，但現役美國兩款戰略轟炸機均毋須戰機護航，可以自行發動核攻擊；其中B52H戰略轟炸機在北韓防區外發射AGM86B空射巡航導彈，B2隱形戰略轟炸機利用自身匿蹤性能飛入北韓投放核彈。宣言這部分內容有可能是指美國對朝核攻擊時，南韓發射常規彈道導彈或巡航導彈支援，甚至是掛載戰術核武的美軍戰機獲韓軍戰機護送。

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