美媒：阿聯酋疑似中國軍港秘密復工　接通水電

《華盛頓郵報》周三（26日）報道，美國中東盟友阿聯酋前年底曾宣布一處疑似中國軍方設施的港口開發已停工，但美國情報部門去年12月發現不但可能接通水電，並建成軍用倉庫圍牆。

報道引述美國外洩機密文件，顯示阿聯酋首都阿布扎比以北約80公里的哈里發港，是數個涉及中國軍方的開發項目之一。美方官員前年12月聲稱中方企圖把港口用於軍事用途後，阿聯酋宣布停止中國在哈里發港建設。惟密件顯示，中國軍方設施一年後很可能已接通水電，且一個軍用後勤倉庫的圍墻已建成。知情美國官員透露，拜登政府對中國軍方人員現身阿聯酋內陸兩處軍事基地感到擔憂，它們部署了無人機和彈道導彈防禦系統。此外，美國官員相信中國軍方參與阿布扎比沿岸一條飛機跑道的興建及擴建。

美國情報部門正監察事態發展，擔心阿聯酋可能以犧牲美國利益為代價與中國發展更密切安全關係。美方官員對中國在阿聯酋活動的擔憂程度不一，有人認為事態發展可控，但一些人認為是重大威脅，美國需對此施加更大壓力。另有密件稱，北京在阿聯酋的工作是中國人民解放軍建立全球軍事網絡網絡一環，擬透過141計劃（Project 141）在2030年前擁有至少5個海外基地及10個後勤支援據點。文件地圖標示出上述設施地點，將分布在中東、東南亞及非洲東西兩岸。

根據美國國防部2020年向國會提交的報告顯示，美方官員認定新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、肯亞、坦尚尼亞和安哥拉都有供中國軍民兩用的港口或據點。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂實屬無稽，指美國擁有800多個海外軍事基地已引發很多國家擔憂，沒有資格批評他國。