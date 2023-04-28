尹錫悅在美國國會演說　力陳自由價值

訪問美國的南韓總統尹錫悅周四（27日）在美國國會舉行的參眾兩院聯席會議上發表演說，強調南韓將與美國一起維護及伸張自由價值，又指兩國同盟應全方位「升級」。

尹錫悅以《自由的同盟，行動的同盟》為題發表英文演說，他高度評價兩國在過去70年的同盟歷史中，不僅在軍事安全合作領域取得成果，還持續推動經濟合作發展，韓美同盟如今已發展成為守護世界自由與和平的全球同盟。他又指，兩國間合作將超越外交安全範疇，共同引領人工智能、量子、生物、開放式無線接入網等高新技術領域的創新，加強尖端半導體合作提升產業鏈供應鏈韌性、穩定性；兩國也應把同盟合作範疇擴展到太空和網絡空間。

就北韓問題，尹錫悅指北韓非法研製核武及發起導彈挑釁的行徑，對朝鮮半島及全球的和平及安全構成重大威脅。為切實抑制北韓的鹵莽行為，最重要是韓美團結。他重申無核化原則，又強調將堅決應對北韓挑釁，同時敞開對話之門。

尹錫悅未在演說中直接言及俄羅斯，但他批評稱，烏克蘭戰爭是由違反國際準則並用武力單方面改變現狀的企圖所導致，韓方強烈譴責在沒有正當理由之下對烏克蘭動武。他指出，南韓將與自由世界合作，維護烏克蘭國民的自由，並積極幫助烏克蘭人重建家園。