福島核污水儲存罐裝滿時間推遲　今年春夏開始排海計劃不變

日本東京電力公司周四（27日）公布估算，表示福島第一核電站核污水儲存罐裝滿的預計時間，從原來「今夏至今秋左右」推遲到「明年2月至6月左右」；但同時表示，雖然期限有餘裕，但東電在今春至今夏左右開始排放核污水入海的目標不變。

福島第一核電站在311大地震導致的核災後所產生的核污水，雖然經過淨化，但仍無法去除氚，目前這些處理水存放在廠區內的約1,000個儲罐中。東電稱，處理水目前的總量約為133萬噸，已達到可保管容量的97%；東電表示，已採取了防止雨水流入反應堆廠房等措施，在去年把污水產生量控制在日均約90噸左右，而根據其估算，若污水產生量日均為100噸，儲罐會在明年6月左右裝滿，日均為140噸的話，則會在明年2月左右裝滿。

不過，東電反應堆報廢工作責任人小野明周四在記者會上強調，為了安全推進反應堆報廢工作，必須減少儲罐數量，處理水的處置絕對不能推遲。這意味東電仍計劃在今春至今夏左右，開始將這些處理過的核污水排放入海。