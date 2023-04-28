烏克蘭亞速旅擬仿效車臣武裝　奪俄羅斯小城為籌碼

美國《華盛頓郵報》周三（27日）報道，烏克蘭亞速旅總參謀長及代旅長克羅特維奇（Bohdan Krotevych）在專訪暗示，將仿效車臣武裝分子佔領俄羅斯小城鎮的策略，作為收復俄羅斯控制地區的籌碼。

克羅特維奇引用第一次車臣戰爭中的武裝分子經驗，或在日後反攻使用相同方法。他去年5月在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠投降被俘，曾在莫斯科附近單獨囚禁，同年9月在土耳其調停下獲釋。他希望招募6,500名新兵恢復亞速旅戰鬥力，並提倡透過更多互換俘虜讓逾1,000名昔日同袍回國，但不成功。克羅特維奇聲稱釋放烏軍俘虜最快方式是俘虜更多俄軍士兵，並以勝利結束戰爭。亞速旅前身是亞速營，因新納粹主義色彩被俄羅斯列為恐怖組織。亞速旅早前與其他烏克蘭國民警衞軍部隊合併，成為9個突擊旅之一，將參與反攻。

資料顯示，車臣叛軍首領巴薩耶夫於1995年6月率領150人潛入俄羅斯南部城市布瓊諾夫斯克，在一家醫院內挾持逾1,000人，逼使俄羅斯同意停火及和談。翌年1月，拉杜耶夫率領車臣武裝分子，在達吉斯坦共和國基茲利亞爾兩家醫院挾持人質，兩宗事件各導致逾百人死亡。