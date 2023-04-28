美菲軍演射HIMARS火箭　無法擊沉靶艦

美國與菲律賓歷來最大規模的「肩並肩」聯合軍演周五（28日）結束，兩軍曾於周三（26日）在呂宋島對出海域實彈演習，擊沉一艘靶艦。菲律賓傳媒引述肩並肩軍演菲方發言人洛基科（Michael Logico）透露，當日是美軍一架F35B隱形戰機擊沉靶艦，此前美菲曾從一個陸基位置發射M142高機動多管火箭系統（HIMARS），但都未能擊中目標。

菲媒指，演習於周三早上9時開始，靶艦是一艘美國二戰退役護衞艦，其後贈予菲律賓，它當日停泊在距離菲律賓聖安東尼奧沿岸12海浬的水域，位置由用於情報收集的無人機Hermes 900和其他傳感器監控，再把信息傳送到聯合情報融合效應中心（CIFEC），情報中心負責提供整個區域的通用作戰圖、協調不同射擊單位，以及向射擊單位傳達命令。

一開始，美國陸軍向靶艦發射首輪6枚的HIMARS火箭，第一發火箭原定瞄準靶艦的中央桅杆，以摧毀它的通訊系統，而剩下的5發火箭應擊沉它。惟美軍指，因靶艦正在漂浮而不在正確位置，所以第一發火箭沒有擊中目標，落在距離船隻約6至9米處，而其餘5發擊中了不同的點。情報中心計算靶艦的新位置後，美軍準備發射第二輪HIMARS之際，雷達探測到空中有一架私人未註冊的飛機闖入，飛機被驅離演習區域，美軍繼續發射HIMARS。

洛基科表示，靶艦於下午2時55分由一架美軍F35B發射一枚激光制導導彈命中擊沉。在F35B發射導彈前，軍方曾發射HIMARS，但未能擊沉靶艦，洛基科指這是意料之內，因為不似空中攻擊，陸基導彈不是精準打擊武器。他強調，今次有其他軍機和軍艦參演，不應把所有功勞歸於F35B，只是最後一擊來自F35B。