美眾議院公布兩岸衝突兵棋推演結果　顯示代價巨大

美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會周四（27日）公布，本月19日與美國智庫新美國安全中心進行模擬兩岸爆發戰爭的兵棋推演結果，委員會主席兼共和黨眾議員加拉格爾直言，結果反映衝突的代價非常巨大，認為勝出第三次世界大戰的最佳方式就是預防它發生，警告一旦威懾失效，誰都不是贏家。

委員會在社交網發布圖表解釋兵棋推演結果，與此前傳媒披露的內容大致相同，包括美國威懾失效令中國大陸攻擊日本及美國屬地關島，解放軍不但有80,000名士兵登陸台灣，更出動黑客攻擊台灣電網及供水設施。雖然美台聯手成功擊沉80艘解放軍艦艇，但幾乎所有精確導彈在一周內耗盡；全球貿易6天內崩潰，中國大陸因制裁而出現經濟蕭條，並且擴散至全球；美國盟友及夥伴對支持美方的行動有猶豫。

圖表亦提出預防戰爭的方式，包括處理被積壓的190億美元（約1,482億港元）美國對台軍售訂單，加快生產長程導彈阻嚇解放軍海軍，消除重要供應鏈對中國大陸的依賴，預先與盟友準備好制裁北京的措施，加強美台網絡防禦。加拉格爾表示，兵棋推演目的是阻嚇戰爭，希望找出美國的弱點，並探討國會如何加強美方威懾力。

新美國安全中心發表報告，指美國在衝突初期耗盡優先使用的彈藥，轟炸機及核潛艇擁有獨特及不對稱的優勢，在印太地區的態勢要分散及韌性才能夠更好地防衞台灣。報告也提供兵棋推演傷亡數字，「藍隊」美國逾10個基地受襲、損失逾90架飛機、兩艘攻擊核潛艇被摧毀、兩艘兩棲艦艇沉沒，一艘航空母艦及3艘攻擊核潛艇受損；「紅隊」中國大陸損失逾150架飛機、15艘潛艇、逾100艘水面艦艇、一艘航空母艦，雖然有50,000名士兵登陸台灣，但登陸及地面作戰導致逾40,000人陣亡。