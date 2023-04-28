澳購英美核潛艇預算　三分一屬應急資金

美國和英國協助澳洲建立核動力潛艇艦隊，澳洲國防部早前預算3,680億澳元（約1.9萬億港元）。澳洲國會預算辦公室（PBO）最新分析發現，預算中約1,230億澳元（約6,300億港元）為應急資金。前國防部高級官員赫利爾（Marcus Hellyer）認為，反映核潛艇項目存在很多風險和不確定。

綠黨委託PBO分析核潛艇預算，後者本月編撰揭示，國防部預計項目最初三年將達到90億澳元（約464億港元），至2055年為止支出將逐年迅速增加。預算費用明細已包括1,230億澳元的應急費用，在緊急事件發生時可觸發動用，並非按年分配。綠黨參議員肖布里奇（David Shoebridge）形容情況非比尋常，並指出預算只到2055年度，但核潛艇項目計劃是到2060年代，意味項目最終耗費可能逼近5,000億澳元（約2.5萬億港元）。

赫利爾認為，項目應急資金是基本預算估計近50％，反映澳洲對核潛艇項目甚不了解，且很多部分仍未確定，因此國防部採用高度不確定的預算規則。赫利爾形容，如此不確定的國防項目是他從未見過，一般應急資金佔基本預算5％至10％，很多資訊科技項目可能會達20％至25％。他認為主要的不確定性可能是核動力潛艇尚未有設計，且在10年內不會動工，因此難以準確計算成本。