南大西洋偏遠英屬小島徵員工　追蹤海鳥

坐落於英屬南大西洋群島斯坦達庫尼亞的歌賦島（Gough Island）距離非洲大陸約2,400公里，由於該島沒有常住人口，亦沒有機場，訪客需從南非搭船7天，方可抵達。一個英國野生動物組織正在招募願意到歌賦島工作13個月的求職者，薪金介乎2.5萬英鎊至2.7萬英鎊（約24.4萬港元至26.4萬港元）之間，工作主要為長時間追蹤海鳥物種。

目前有800萬隻野生鳥類聚居歌賦島，而島上目前有英國皇家鳥類保護協會（RSPB）的7名員工居住。因有成員即將完成為期1年的任務，將於本年9月離開歌賦島，因此RSPB正招聘新人填補空缺。協會要求應徵者必須良好適應「具有挑戰性和偏遠的亞南極環境」生活，並具備科學有關學位，及野外應對與監測野鳥或動物的經驗。

即使勝任上述要求，在與世隔絕的荒島上生活亦並非易事。曾任職有關工作的成員古德威爾（Rebekah Goodwill）和多文（Lucy Dorman）警告，新員工需面對惡劣天氣如強風，此外，為了保護原有生態，協會不會在島上種植植物，因此員工只能在當地進食急涷及罐裝食物。不過值得慶幸的是，島上可以上網。2人表示，除了尋找鳥類蹤迹及收集有關數據，員工還要消滅嚴重威脅海鳥雛鳥生存的巨鼠。