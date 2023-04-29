美戰略轟炸機擬部署南韓　威懾北韓

美國曾派B52戰略轟炸機（上）在南韓空中演習。

日本《日本經濟新聞》周五（28日）刊出美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）的專訪，他透露美國空軍正考慮派遣戰略轟炸機到南韓，並定期部署在朝鮮半島及周邊。日媒指，配合調動戰略核潛艇訪南韓，美軍可透過明顯展示反擊北韓能力，加強對朝延伸威懾。

威爾斯巴赫接受專訪，指北韓試射彈道導彈成功比例已較5年前已大幅提高。北韓近期試射採用固體燃料的火星18型新型洲際彈道導彈，更展現能力和技術進步。他表示，假若可攜帶核武的美軍B52戰略轟炸機或B2隱形戰略轟炸機降落南韓，將向南韓民眾明確展示美國空軍能力。儘管期盼美國能與日本和南韓舉行三邊空中演習，威爾斯巴赫承認日韓之間有問題需要解決。

美軍印太司令部去年表示，中國一架殲11戰機在南海不安全地攔截美國空軍一架RC135偵察機，中方當時稱美方應為事件負責。威爾斯巴赫批評中方說法可笑和荒謬，雖然美軍軍機不常遭解放軍戰機攔截，但日本、加拿大和澳洲等美國盟友的戰機遇到的頻率愈來愈高。他推測中國戰機機師會視乎外來戰機所屬國家而有不同對策，部分小國更願意聽從中國戰機指示。

美國情報界認為北京要求解放在2027年前擁有攻台能力，威爾斯巴赫指兩棲登陸是最難的軍事行動之一，大陸屆時未必有能力執行，預計大陸海軍會使用地對空導彈限制美國戰機接近台灣，而美國需要擊沉中國海軍軍艦。對於美國目前擁有的遠程反艦導彈數量，威爾斯巴赫稱希望能有更多。