尹錫悅：北韓威脅不斷增加　中國負有部分責任

在美國訪問的南韓總統尹錫悅，周五（28日）到麻省哈佛大學甘迺迪政府學院出席研討會時表示，對於北韓威脅持續增加，中國負有部分責任，但南韓仍尋求與中國發展健康的關係。北京暫未回應上述說法。

哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）在會上問到，美韓發表《華盛頓宣言》會否導致韓中關係緊張。尹錫悅回應指，北韓威脅日益增加，與聯合國安理會成員合作應對不力有關，認為中國有責任，但強調南韓會致力在互相尊重基礎上為兩國謀求共同利益。

尹錫悅又指除了南韓，日本和美國都面臨核威脅，因此《華盛頓宣言》是必然選擇，而《華盛頓宣言》應被理解為韓美共同防禦條約的「升級版」，將共同防衞涵蓋核武，該宣言同時凸顯南韓在《核不擴散條約》下，不發展核武的義務。

朝核威脅持續，南韓有輿論認為應獨自開發核武。尹錫悅指，南韓有技術基礎自行發展核武，但擁核涉及複雜的政治經濟計算，亦需要放棄一些價值觀和利益。 至於韓日關係，他明白國民對日治時期的問題有不滿，但必須為將來而合作。

另一方面，中國大陸對於美韓首腦會後聲明強調須維持台海和平表示強烈不滿。南韓駐華使館公使姜相旭周六（29日）表示，上述聲明並非針對特定國家，並強調台海緊張可能在安全和經濟方面對國際社會造成巨大影響，希望兩岸維持和平穩定。