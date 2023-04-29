澳洲大學生赴台交流　疑吃街頭小食誤服老鼠藥命危

24歲澳洲大學生肖里（Alex Shorey）到淡江大學當交換生近1年，但早前因誤食老鼠藥中毒，上周二（18日）開始在台北醫科大學醫院深切治療部留醫，如今正與死神搏鬥，其家屬認為可能是吃了街頭小吃所致，並指台灣延誤治療，令其病情惡化。

淡江大學指出，肖里並非交換生而是華語班學生，在去年9月以教育部獎學金，進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班。他去年9月、10月、11月班期結束後，自費就讀去年12月、今年1月、2月的班期，並在2月14日離台，但不知後來何時返台。該校強調，若其有需要，將全力給予必要支援，並希望肖里能渡過難關，繼續在台求學。

據悉，肖里希望能用獎學金到淡江大學當交換生。不過，本月初某天早上他起床時，發現流了滿床鼻血，於是跑幾趟醫院求助，直到最後才被送入台北醫學大學附設醫院深切治療部肖里的兄長尚盧（Jean-Luc Shorey）表示，弟弟在台灣被誤診為有免疫疾病，導致心、肝、肺和腎都受損，坦言不敢想像要是父親沒趕到台灣，會發生甚麼狀況。

肖里的姑母伊利莎白則指，台灣的醫療並沒適當的治療或用藥，以穩定他的病況。由於肖里情況危急，全程需要深切治療部隊照護，家屬在網上眾籌，希望籌得17.2萬元（澳元，下同，約89萬港元）將他送回澳洲悉尼治療。事件經媒體報道，募款發起3天就收到20.8萬元（約108萬港元）。家屬已安排醫療專機，準備接他回國。