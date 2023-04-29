新型攻擊核潛艇敏感文件遺留酒吧廁所　皇家海軍調查

英國傳媒周五（28日）報道，坎布里夏郡巴羅的連鎖酒吧餐廳Wetherspoons分店廁所內，日前被人發現留有一份皇家海軍最新核動力攻擊潛艇安森號（HMS Anson）的文件，文件標示為「官方敏感」（Official Sensitive）。皇家海軍證實該份是真實的訓練文件，強調極度認真看待所有安全事宜，將調查事件。

知情人士上周六（22日）在富爾尼司鐵路（Furness Railway）的Wetherspoons分店廁所地上發現涉事文件，列有安森號液壓系統的詳細資訊，旁邊有一條皇家海軍掛繩。他向英媒指，當時酒吧逼滿軍人和平民，任何人都可能發現這份文件，幸好不是被俄羅斯間諜取得。一名皇家海軍消息人士透露，文件是安森號操作手冊的一部分，在艦上可閱覽，該艦的水兵都可能使用過。

根據政府指引，標示為「敏感」的資訊必須在「真正需要知道」的情況下才可共享，一旦遺失、被竊取或公布可能造成破壞性後果。前皇家海軍潛艇艦長拉姆塞（Ryan Ramsay）稱，文件是涵蓋潛艇所有系統的手冊一部分，看似是有人把文件帶離潛艇閱讀。