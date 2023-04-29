美在烏部署感應器　識別核施襲者身份

俄烏戰爭歷時超過一年，俄羅斯上月決定在白羅斯部署戰術核武。美國《紐約時報》周五（28日）報道，美國國家核安全局（NNSA）正在烏克蘭境內布置多個可以探測由核武器或骯髒彈所發出輻射的感應器，藉此確認施襲者身份。NNSA確認正在烏克蘭部署感應器，有能力偵測任何大小及位置核爆及其影響，同時阻止俄方在沒有歸因情況下對烏使用核武器機會。

報道指，美國國會眾議院上月召開聽證會時已提及，美方準備在烏克蘭國土布置上述感應器，藉此確保烏克蘭人不受輻射影響，至周三（26日）NNSA透露詳情。美方行動證明華府正採取具體措施，為俄羅斯入侵烏克蘭一事可能出現最壞結果作好準備。報道另提及，由多名專家組成的核緊急搜查小組除了與烏方合作部署感應器之外，亦負責培訓人員、監測數據，也會警告哪一地區可能會有致命輻射。

考慮到核爆之後所引發蘑菇雲獨特性，美方有能力推測誰是施襲者。報道指出假如核武器是由坦克或船隻等運載，而非直接飛往引爆地點，美方幾乎不可能找出其來源地點，故此需要依賴由上述感應器網絡收集得來訊息來排除錯誤識別攻擊者可能性。