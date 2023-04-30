小馬可斯今起訪美 聚焦加強美菲商務和軍事聯繫

菲律賓總統小馬可斯周日（4月30日）起訪問美國4天，當地周一（5月1日）將到白宮與美國總統拜登會面，美國官員透露雙方將重點討論加強商務和軍事聯繫。

一名美國高官表示，不能低估菲律賓的戰略重要性，本周將公布一些成果，聚焦商業往來和軍事增強，美國商務部長雷蒙多將率領總統商界代表團訪菲，加強美菲商務聯繫。官員指出，小馬可斯希望與中國和美國保持良好關係，但菲方愈加憂慮北京的挑釁性外交，正尋求加強與盟國的聯繫。美方不是想具挑釁性，而是為試圖在復雜的西太平洋中生存的菲律賓提供道德和實際支持，菲律賓擁有關鍵地理位置，美方與菲律賓已加強針對南海等所有議題進行更廣泛區域安全討論。此外，美國計劃加強與菲律賓和日本的三邊對話，小馬可斯亦會與五角大樓商討聯合海上巡邏。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹（Jose Manuel G. Romualdez）表示，未知小馬可斯會否與拜登討論台灣問題，但重點是避免衝突，台灣的位置非常接近菲律賓，一旦台灣有事，全球都會受影響，菲律賓不希望北京認為菲方因與美國的關係而有進攻性，菲方所做的純屬防衞性質。