中國公民經美墨邊境偷渡美國　數量創新高

英國傳媒上周五（28日）報道，自去年10月以來，美國海關及邊境保護局在美墨邊境逮捕超過6,500名中國公民，同比增長超過15倍，創下歷史新高。移民專家、律師和美國官員和移民專家認為，中國公民湧到美墨邊境是由於難以取得美國簽證，以及中國嚴格的新冠防控措施引致經濟衰退。中國駐華盛頓大使館強調，中國政府反對非法移民，這是一個需要各國合作的國際問題。

媒體在美國德州東南部偏遠邊境拍攝三周，目睹數百名中國移民進入美國，並採訪了20至30人。所有受訪者都表示，是從社交媒體獲得經陸路到達美國的方法，並使用網紅、私人團體和網民留言提供的資訊計劃行程。約一半受訪者指曾在中國經營網店、養羊場和電影製作公司等，部分人身戴十字架飾品，手持中文聖經並自稱基督徒。

單身母親吳麗華（Lihua Wu，音譯）偕5歲女兒試圖越過美墨邊境，但於4月2日午夜前遭美國邊境巡邏隊逮捕。她稱依靠社交媒體抖音獲悉詳細行程攻略，包括帶便鞋和登山靴，以及如何找到當地可靠嚮導等。吳麗華說，去年新冠清零封鎖期間，她在浙江省義烏市經營的網絡化妝品批發銷售額從約600萬元人民幣（約681萬港元）下降到100萬元人民幣（約113萬港元），促使她離開中國。