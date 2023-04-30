巴拉圭今選總統　反對派候選人曾揚言與台斷交

台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭周日（4月30日）舉行大選，選出新一屆總統、國會議員和地方首長，因主要反對派新巴拉圭政黨聯盟的總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾揚言當選就會與台灣斷交，在兩岸局勢不升溫之際，外界特別關注這場選舉的結果。

選前民調顯示，在巴拉圭執政近75年的紅黨，其44歲候選人培尼亞（Santiago Pena）支持度些微落後60歲的艾里格里。投票於當地周日早上7時開始，預料最快當晚7時有結果。選舉的重點議題包括當地經濟、貪污議題，台灣邦交問題亦是其中一樣。艾里格里曾批評，若巴拉圭繼續承認台灣，會失去與中國大陸結盟帶來的投資利益，看不到台灣付出同樣的努力。巴拉圭目前是承認台灣的最大國家，台灣卻寧可給其他非邦交國更多投資，不願給巴拉圭較多援助，連帶造成亞洲盟友在巴拉圭的援助案大幅減少。培尼亞則稱，當選的話會維持與台灣的邦交關係。

洪都拉斯與台灣3月正式斷交後，台灣目前只餘下13個邦交國。一名前巴拉圭官員說，無論是紅黨或反對派候選人當選總統，巴拉圭遲早都會與北京建交，因為巴拉圭需要大陸的市場和資金。