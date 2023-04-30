逾650歷史火伏虎舞祭　時隔4年再舉辦

在日本已有超過650年的歷史、並被列入宮城縣無形民俗文化財產的傳統活動火伏虎舞祭，受新冠疫情影響，已連續3年暫停舉辦。因應新冠疫情趨緩，活動上周六（29日）時隔4年在宮城縣加美町再度舉行，藉此祈求當地免於火災影響。

火伏虎舞祭是受中國古語「雲從龍，風從虎」啟發，因加美町的中新田地區自古代以來在春季通常會收到強風影響，導致火災愈發嚴重，古時領主便舉辦上述活動，希望借助老虎的威力鎮住強風。活動定於每年的4月29日舉行，傳統是由小學生與中學生表演，今年特例加入了高中生。

活動當日，由學生們2人組成一個小組舞虎，站在商店街店家的屋頂翩翩起舞，並配上笛聲、鼓聲等伴奏，吸引大批民眾前來觀賞。一名中學三年級學生表示，雖然剛開始感到緊張，但看到觀眾快樂的模樣後，感到十分高興。另一名高中一年級的學生則稱，很高興能夠在人們面前跳舞，希望這個活動能代代相傳。

今次活動中，有一隻作為表演用的虎頭，在約40年前的一次活動中遺失，後來流傳到京都的古董店，2014年被一名住在岩手縣釜石市的男子笹山政幸購下。經由多方協助，於去年11月成功交還給當地。笹山政幸表示，自己8年間因找不到虎頭的主人，只能把虎頭作為裝飾物品，對於虎頭回到了它最該回到的場所，感到十分開心。