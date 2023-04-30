杜魯多暗示中國鋰生產涉奴隸勞動　華使館批惡意詆毀

中國駐加拿大大使館上周六（29日）批評加拿大總理杜魯多早前訪問美國期間惡意詆毀中國人權狀況，影射中國鋰礦生產使用所謂「奴隸勞動」，這完全是罔顧事實、顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，要求停止惡意詆毀中國人權狀況，否則必將自食惡果。

杜魯多在美國智庫外交關係協會演講，提到加拿大鋰資源豐富，但中國憑其數十年來的戰略選擇，成為迄今全球最大鋰生產國，又指若加拿大如實定價，生產的鋰會更貴，因為不使用奴隸勞動。外界解讀，他是暗示中國生產的鋰涉及強迫勞動。

大使館指，所謂「奴隸勞動」、「強迫勞動」不在中國，而在美國、加拿大等西方國家，加拿大領導人的涉華言論無疑是賊喊捉賊。中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，加方政客把中國鋰礦生產和「奴隸勞動」聯繫起來，實質就是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞中國繁榮穩定、遏制中國發展。加拿大原住民兒童慘遭迫害、系統性種族主義積重難返、反回教、反非裔、反亞裔等宗教、種族歧視言行頻頻發生，面對上述斑斑劣迹和纍纍罪行，加拿大有甚麼資格對中國人權狀況說三道四。