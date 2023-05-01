蔡英文接見博爾頓　盼台美加強軍事安全交流

前美國國家安全顧問博爾頓正在台灣訪問，他周一（5月1日）獲台灣總統蔡英文接見。蔡英文表示，台灣位處民主防線的最前緣，有決心、有能力保衞家園，更願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作。台美在未來除了持續加強軍事及安全方面的交流，也能在經貿合作上有更多的斬獲。

蔡英文稱，多年來，博爾頓始終堅定地支持台灣，致力於深化台美關係，今次在全球疫情趨緩之際來訪，以實際行動展現對台灣的重視。她指，台灣是維護區域和平穩定、堅守民主價值的良善力量，一定會善盡責任，也會和國際民主盟友，一起為印太地區的繁榮發展，貢獻更多心力。博爾頓周一晚將與蔡英文、台灣副總統賴清德，參加台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會。

另外，台灣前總統馬英九日前批評「兩岸互不隸屬」違憲，民進黨周日（4月30日）指相關論述是台海現狀，也是國際認知，而馬英九也曾在2003年公開講過相關論述，指摘馬英九自我矛盾。馬英九基金會執行長蕭旭岑駁斥民進黨的回應，稱馬英九是講「兩岸」，而蔡英文是講「兩國」，文字不一樣，呼籲民進黨不要睜眼說瞎話，浪費時間玩文字遊戲。