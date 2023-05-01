台灣購66架美國F16V戰機　首批交付押後兩年

台灣空軍透過「鳳揚專案」向美國採購66架F16V戰機，首批戰機原訂年初交貨，需押後至少兩年。台灣空軍司令部周一（1日）回應指，因疫情影響人力、物料與供應鏈，美方正積極協助處理戰機出廠及交飛期程，強調全案仍按原計劃於2026年完成，相關預算均依節點管制付款事宜。

首批F16V運抵台灣後將部署台東志航基地，擔任戰備任務。惟台媒引述台軍官員指，美方已告知首批F16V交機延遲交付。新機在2024年底出廠後，需要測試及整合武器裝備，以及訓練機師，因此2025年中以後才完成首批交機。至於採購戰機款項，台方每年仍按特別預算規劃進度支付，今明兩年費用高達900億元（新台幣‧下同，約230億港元），並未因美方逾期交付戰機而調整。台軍官員表示，美台軍售是政府對政府，有美國政府保證，未能如期如質完成亦無違約條款。

台灣從2020年起分7個年度撥出約2,473億元（約631億港元），向美國採購56架單座F16V及10架雙座F16V，需要培訓107名機師。台灣國防部多次強調F16V對空防十分重要，必須爭取時間通過。立法院朝野立委遂加速審議，2019年在25天內先後通過戰機特別預算條例及特別預算案，未料美方卻延誤交機。除了F16V外，另一重要武器陸基魚叉反艦導彈的交貨進度亦嚴重落後。