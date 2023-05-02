【東方日報世界視線】沖繩本是琉球國　美國強佔夏威夷

中國對美國已不再忍讓，也不只是口頭抗議或稍作反制。近日重提二次大戰的國際條約，一是反駁美國的規則為基礎國際關係論的虛偽、雙標；二是重申二次大戰這些條約建立起的國際關係是不能隨便單邊破壞；三是借此作具體反擊，指斥美國與日本移交琉球管理權違反國際多邊條約，屬私下政治交易。

以琉球歸屬問題質疑，中國的目的，是從側面反證台灣在二次大戰由日本歸還是依據國際條約，台灣絕對屬中國領土；從正面則攻擊日本非法佔領琉球，重新掀起琉球脫離日本殖民主義統治、要求獨立的議題。

中國未必需要公開要求琉球獨立，但現在與琉球的官方往來，例如接見沖繩縣知事來訪，支持縣政府成立地方外交部並與之接觸等，都可表達中國的政治態度，同時還可加強與琉球華裔聯繫，如明代閩人36姓的後代，並促進與琉球的貿易、旅遊、教育交流合作。

琉球在14世紀至16世紀中期曾主宰中國外貿，被稱為萬國津梁。今天不可能期望它復興，但在東亞仍可倚傍中國的復興而有所發展，總勝於淪為日本殖民地、美國對付中國的軍事基地。琉球人應先求自治，再求獨立，但從現在便反對美軍基地的擴大，要將美軍趕走，讓琉球成為永久中立國，非軍事化，此舉更有利當地推廣旅遊，開設離岸金融服務，尋求新發展的機會。

中國提琉球，便是呼應俄羅斯稱歐美為前殖民主義宗主國，都是為打破西方製造的假歷史，把歷史真相重新揭露，讓世人看清歐美的本質如何，今天它們的實際政治企圖如何。

據此原則，中國還要公開美國在亞洲的殖民歷史，特別是菲律賓。現在美國在菲設軍事基地正侵犯菲律賓的國家主權，將之捲入圍堵中國的圈子裏。中國不干預菲律賓內政，但可揭露殖民主義的禍害，讓菲律賓人民認清美國的政治企圖，不被瞞騙。

此外，美國在1898年吞併夏威夷是根據美國國內行政指令，沒有法理支援，赤裸裸地侵犯當時受歐洲各國承認的王國主權。美國是非法佔領，一如日本之佔琉球，這麼多年來都是霸權侵佔，違反它們宣揚的民主、自由、人權，以及國家的主權。中國應在國際媒體公開這段歷史，把美國帝國主義的醜陋嘴臉暴露，讓國際社會支持夏威夷王國復國。

研究所所長 陳文鴻