涉諜前副防長　15年前洩伊朗建鈾濃縮設施

伊朗今年1月處決前副防長阿克巴里（Ali Reza Akbari），指他涉嫌充當英國間諜。美國《紐約時報》周一（1日）報道，阿克巴里曾於2008年前後外洩伊朗建設鈾濃縮廠一事，令西方國家改變對伊朗核計劃認知，重新制定計劃對抗伊朗。

報道引述情報官員透露，阿克巴里於2004年開始向英國情報部門披露伊朗的核機密，令英國高級情報官員得以在2008年4月，向以色列和西方國家報告伊朗發展地下福爾多燃料濃縮廠。同年9月，西方領袖在七國集團峰會上一同揭露福爾多是核濃縮廠，而非先前認為的軍事儲存設施。直到2019年，伊朗獲俄羅斯情報官員協助發現，外洩福爾多核濃縮廠消息的人是阿克巴里，遂以藉口傳喚身在英國的阿克巴里返國，予以逮捕。

阿克巴里死前供稱，於2004年獲英國收買成為間諜，換取自己和家人成為英國公民；家人則認為他被脅迫作供。當年阿克巴里擔任副防長，負責游說西方國家大使相信伊朗沒擁有核武器。伊朗指控阿克巴里收受英國軍情六處近200萬元英鎊（約1,962萬港元），洩露伊朗核和軍事機密，並披露100多名官員身份和行蹤，包括2020年在以色列被暗殺的首席核科學家法赫里扎德。英國外交部發言人、美國國務院和國家安全委員會拒絕評論。