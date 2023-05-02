男大生忘食早餐　吃12萬美元香蕉藝術展品解飢

位於南韓首爾市的三星美術館近日展出一條價值12萬美元（約93.6萬港元）的香蕉藝術品，結果在上月27日被一名男子吃掉其中的香蕉，然後將蕉皮放回原處。館方至今仍無要求該名男子賠償，只是換上新的香蕉，創作香蕉的藝術家認為完全沒關係，而有關作品將繼續展示至今年7月16日。

吃掉香蕉的男子名為盧賢秀（暫譯 Noh Huyn-soo），他是首爾大學藝術系的學生，他拍下吃掉香蕉的圖片，並上傳至社交網站。他解釋當時沒吃早餐，肚子餓了便拿下貼在牆上的香蕉吃掉。他認為這是一種對反抗的反抗，破壞藝術品可視為藝術品的再創作。南韓媒體報道，其實無論香蕉是否被吃掉，館方會每隔2至3日就會換上新的香蕉。

被吃掉藝術品是《Comedian》系列作品，由意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）創作。他2019年在美國購入一條普通的香蕉，之後用銀色封箱膠帶將香蕉貼在展場的牆上，結果以50萬美元（約390萬港元）賣出兩套作品。行為藝術家達圖納（David Datuna）亦曾當眾表演吃下這個香蕉藝術品，並稱行為此為《飢餓的藝術家》。