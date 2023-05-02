美航母離泰巡南海　轟炸機掛導彈懾華

美國與菲律賓上周五（4月28日）結束歷來最大規模的代號「肩並肩」聯合軍事演習，美國尼米茲號航空母艦打擊群翌日完成對泰國的訪問後巡航南海；在西太平洋戰略要地關島，美國空軍B52H戰略轟炸機演練掛載長程空對地巡航導彈。

尼米茲號航空母艦打擊群上周一（4月24日）到訪泰國林查班港，慶祝美泰兩國建交190年，完成訪問後已經返回南海繼續執行任務。根據美國國防部發放的照片，航空母艦尼米茲號抵達泰國前兩天，出動艦載戰機與美國空軍B52H戰略轟炸機及B1B超音速轟炸機，在南海上空舉行全領域聯合演習，聲稱展示獨特的高端作戰能力、海上優勢、力量投射、機動速度、戰備狀態，應對比任何時候更繁雜、更不確定的安全環境。

美國太平洋空軍周一（5月1日）表示，今年3月30日起部署關島安德森空軍基地的4架B52H戰略轟炸機，飛返路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，結束新一輪轟炸機特遣隊部署任務。它們部署期間的飛行時數超過412小時，完成29次出擊，與海軍的整合行動聚焦在加強海上作戰，展示在區內捍衞國際海域、整合盟友、威懾敵人的戰備狀態。

值得留意的是，B52H戰略轟炸機離開關島前，上周一在安德森空軍基地演練掛載聯合空對地距外導彈。美國國防部在介紹提到，這款長程巡航導彈有能力從延伸的距離打擊地面目標，使之成為在太平洋地區面對侵略的重要威懾能力。美國國會眾議院上月19日就兩岸衝突舉行兵棋推演，結果顯示長程精確導彈是重中之重的武器。