新加坡防長：歡迎澳洲核動力潛艇訪問

第13屆新加坡－澳洲聯合部長級委員會會議周一（1日）在澳洲坎培拉舉行，與會者之一的新加坡國防部長黃永宏表示，歡迎澳洲日後配備的核動力潛艇到訪新加坡，該國將提供便利；又強調這是一貫做法，過往也接待美國核動力潛艇。

出席會議的新加坡官員還有外交部長維文、貿易與工業部長顏金勇，澳洲代表是副總理兼國防部長馬利斯、外交部長黃英賢、貿易與旅遊部長法雷爾。雙方同意兩國就全面戰略夥伴關係的六大支柱合作取得良好進展，分別是經濟與貿易、國防與安全、科學與創新、人員互動、數碼經濟、綠色經濟。新澳全面戰略夥伴關係2025年迎接10周年，兩國部長指示官員為下一階段全面戰略夥伴關係探討前瞻性的合作。

黃永宏表示，相信澳洲可以在區內扮演更重要的角色，指澳洲是亞洲國家而不只是印太國家。他說：「我們將歡迎澳洲船艦及飛機使用我們的基地，並最終當你們的潛艇準備好時，我們將歡迎它們到訪我們的港口，我們提供便利。」黃永宏回應記者時重申不是為澳洲核動力潛艇開先例，美國核動力潛艇曾經停靠樟宜海軍基地。

核動力潛艇是澳洲「向北」及「向海」的戰略重心，比現役常規動力潛艇擁有更佳的續航能力；假如從澳洲西部前往南海，在該海域停留的時間由11天大幅增至77天。若澳洲核動力潛艇使用新加坡海軍基地，將進一步延長在南海執行任務的時間。