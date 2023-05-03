秦剛與緬甸領導人會談 支持緬實現可持續發展

中國國務委員兼外長秦剛周二（2日）在緬甸內比都跟緬甸領導人敏昂萊和緬甸外長丹穗舉行會談。秦剛強調，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，尊重緬主權和領土完整，堅定支持緬維護獨立自主、保持政治穩定、實現可持續發展，支持緬探索符合自身國情、具有緬甸特色的發展道路，穩妥推進政治轉型進程。

秦剛指出，中方願加強同緬甸各部委各地方溝通交流，擴大雙邊農業、邊貿等領域合作，以中緬經濟走廊建設為主線加大支持緬經濟發展。落實好對緬援助重大項目，積極支持緬改善民生，增進雙方人文交往，深化文化遺產保護和宗教交流。秦剛指中方願同緬甸、孟加拉國共同推動中緬孟經濟走廊建設取得可視成果。

敏昂萊表示，緬中建交70多年來，兩國關係始終保持發展勢頭，取得豐碩成果。緬方願同中方一道，進一步加強緬中友好合作，積極構建緬中命運共同體。緬方讚賞中方在涉緬問題上秉持客觀公正立場，歡迎中方發揮更大作用。緬方重視保護在緬中國公民和機構安全，願同中方合作維護兩國邊境地區安寧。

丹穗則表示，緬中友好源遠流長，緬方堅定奉行一個中國政策，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，在涉及中方核心利益問題上堅定支持中方。緬方十分期待同中方一道，深化農業、交通、能源、互聯互通等領域合作，積極推進緬中經濟走廊標志性項目建設，實施更多民生項目，造福兩國人民。緬方願同中方共同維護邊境地區安全穩定，希同中方、孟方一道推進緬中孟經濟走廊建設。