巴人射26枚火箭彈襲以色列　一名中國公民受傷

巴勒斯坦回教武裝組織一名高級領袖在以色列監獄絕食86天後，於周二（2日）身亡。巴人武裝分子從加蕯地帶向以色列發射火箭炮，3名外國工人遇襲受傷，當中包括一名中國公民，他情況穩定。以色列周三（3日）空襲加蕯作為反擊，雙方之後同意停火。

絕食死者是45歲巴勒斯坦人阿德南（Khader Adnan），被巴人視為民族英雄。他10多年前絕食66天抗議被以色列拘留，激勵過百名其他囚犯倣效，以色列當時決定釋放他，但之後多次逮捕他，今年2月起訴他參與恐怖活動罪名。以色列軍事法庭上周拒絕阿德南保釋，並延遲其上訴聆訊。阿德南周二在獄中失去知覺，送往醫院證實死亡。

阿德南死訊傳出後，巴人武裝分子向以色列南部的人口密集區域發射26枚火箭彈，斯德洛特建築地盤多名外國工人受傷，一名25歲外國人傷勢嚴重。中國駐以色列使館證實一名中國公民受傷，他已做過手術，恢復良好。巴人之後再發射6枚迫擊炮，未落入以色列領土。加蕯巴人激進組織承認施襲，巴勒斯坦自治政府總理什塔耶指摘以色列疏忽醫治阿德南，等同暗殺。

以色列國防軍周三出動戰機襲擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的據點和隧道，又用坦克向加蕯開火，計劃進一步報復。約旦河西岸和加沙地帶的巴人向以色列軍事檢查站投擲石塊，以軍發射催淚彈和橡膠子彈還擊，疑似一名以色列男子在巴人槍擊中受輕傷。巴勒斯坦北部城市傑寧有民眾遊行紀念阿德南，安全部隊向天開槍並發射催淚彈驅散人群，阿德南遺孀呼籲巴人不要以暴力回應。