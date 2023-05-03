愛爾蘭副總理促維護台海和平　拒武力改變現狀

愛爾蘭副總理兼外交部長馬丁周二（2日）向國際關係年會發表主題演說，提到台灣維持和平穩定至關重要，任何企圖以武力單方面改變現狀的行為都不可接受。他同意德國外長貝爾伯克所言，任何嚴重的形勢升級都將影響全球、波及所有國家，台海局勢緊張並非與歐洲無關。

馬丁表示，儘管愛爾蘭持續奉行「一中政策」，這不意味愛爾蘭不能與台灣發展經貿、文化及人與人之間的關係，也不意味愛爾蘭不能支持台灣有意義參與多邊平台。愛爾蘭並非總能與中國大陸取得共識，但致力維持雙邊對話和協商。

歐盟委員會主席萊恩早前表示，期待確立歐盟與中國的「健康互動」關係。馬丁認為，達成此目標前提是對中國的戰略目標有清晰認知，愛爾蘭希望與中國在氣候變遷、永續發展、人權、打造公平開放全球投資貿易體系等領域進行具建設性的合作。不過，愛爾蘭也不天真，一旦核心原則遭侵蝕，決不會保持沉默。正如萊恩提出歐盟中關係應聚焦去風險化而非脫鈎，馬丁也認為愛爾蘭應透過對中國關係去風險化，發展經濟和體制韌性，並與歐盟夥伴合作確保經濟安全，同時維護愛爾蘭的價值和利益。