俄烏戰爭本年難分勝負　美參聯會主席料一兩年內和談

美國參謀長聯席會議主席米利周二（2日）接受《外交事務》雜誌採訪，稱美國已協助裝備及訓練烏克蘭軍隊，但戰爭不太可能在本年出現明確勝負。他認為，和談可能在一或兩年內開始。

米利指美國及北約歐洲夥伴在過去數個月，協助裝備及訓練烏軍約9個旅，包括合成旅、裝甲旅、機械化步兵旅及輕步兵旅。烏軍現時具備進攻及防禦能力，常規作戰能力較一年前增強。他又指，烏克蘭進攻前需有大量計劃及協調，發動攻勢後有任何可能，包括失敗告終、取得局部勝利及俄軍全線潰敗。不過，米利認為俄烏雙方難以在今年內透過軍事手段達成政治目的。米利聲稱，俄軍死傷高達25萬，且軍隊、社會及經濟受到俄烏戰爭嚴重影響。

美國政治新聞網《Politico》報道，烏克蘭官員對春季反攻細節守口如瓶，拒絕向美國及其盟友透露。烏克蘭抗拒分享反攻資訊，其中一個原因與早前美國國防部機密文件外洩，不慎披露烏軍部署、武器庫存及傷亡數字有關。有美國國防部官員指出，美烏共享資訊水平不變，沒有迹象顯示烏克蘭有任何隱瞞。美國國家安全委員會發言人柯比強調，烏克蘭沒有義務提前通知美方，美國仍繼續提供實時資訊及情報支援烏克蘭作戰。